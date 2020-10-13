Швеция обеспокоена гибелью гражданского населения в результате нагорно-карабахского конфликта – МИД

БАКУ/Trend/ - Швеция обеспокоена гибелью гражданского населения в результате нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend, об этом сказала глава МИД Швеции Анн Кристин Линде на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы обеспокоены продолжающимися столкновениями несмотря на гуманитарный режим прекращения огня и выступаем против гибели гражданского населения. Мы призываем стороны к возобновлению переговоров и поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал она.

Линде указала на необходимость приложения усилий для того, чтобы стороны конфликта вернулись за стол переговоров.