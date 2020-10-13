Госсекретарь США сделал заявление в связи с событиями в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление в связи с событиями вокруг нагорно-карабахского конфликта, передает Trend со ссылкой на Twitter Помпео.

Помпео сказал, что США призывают стороны конфликта выполнять свои обязательства по прекращению огня в соответствии с договоренностью и прекратить атаки на районы с гражданским населением.

«Мы сожалеем о человеческих жертвах и остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева.)