Азербайджан соблюдает все условия гуманитарного режима прекращения огня - Арзу Нагиев

БАКУ/Trend/ - ВС Армении в настоящее время, несмотря на введение временного режима прекращения огня, пытаются вновь захватить те боевые позиции, с которых они были выбиты за предыдущие две недели боев.

Как сообщает Trend, об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев.

"Сегодня ночью была предпринята попытка наступления армянской армии, поскольку она стремится завоевать обратно те высоты, что вернула под свой контроль азербайджанская сторона. Особенно для них важно гадрутское направление, та территория, которая в свое время входила в Нагорно-Карабахскую автономную область АзССР. Захватить по новой эти позиции они хотят до введения мониторинга режима прекращения огня", - обратил внимание он.

"Интересно, что, судя по сообщениям СМИ, Араик Арутюнян, изображающий "президента НКР", уже пытается создать боевой отряд из тех людей, которые участвовали в Карабахской войне в 90-е годы, 30 лет назад, то есть из стариков. Это явно свидетельствует о том, что у армянской стороны заканчиваются человеческие ресурсы для войны, но они все равно хотят взять некий реванш, даже бросая в бой стариков. Но я думаю, что любые попытки тут будут нейтрализованы. Азербайджан, в свою очередь, соблюдает все условия гуманитарного режима прекращения огня и не ведет боевые действия в направлении все еще оккупированных территорий", - подчеркнул Арзу Нагиев.

Политик пояснил, что Азербайджан сейчас имеет значительное преимущество на поле боя. "Военные эксперты признают, что Азербайджан прекрасно ведет воздушный бой, используя дроны и современную технику. Явное преимущество останется за Азербайджаном, несмотря на всю ту "гуманитарную помощь", под видом которой в Армению сейчас поставляются вооружения, старые и новые ракеты. С этими угрозами справляется противовоздушная оборона ВС Азербайджана, она прекрасно работает, и защищает как стратегические объекты, так и большие города, по которым ВС Армении наносили ракетные удары несколько дней назад", - заключил он.