Итальянские парламентарии осуждают ракетные удары Армении по азербайджанскому городу Гянджа

БАКУ/Trend/ - Сенатор итальянской партии «Лига», председатель группы итальяно-азербайджанской межпарламентской дружбы и член комиссии итальянского Сената по внешним связям Стефано Лучиди, депутат от партии «Лига» и председатель Ассоциации Итальяно-Азербайджанской Межпарламентской Дружбы Росанна Больди, а также сенатор, заместитель председателя политической группы «Вперёд, Италия» и заместитель председателя Ассоциации Итальяно-Азербайджанской Межпарламентской Дружбы Мария Ризотти выступили в СМИ и социальных сетях с резким осуждением ракетных обстрелов Арменией различных населённых пунктов Азербайджана, повлёкших гибель и ранения множества гражданских лиц, и грубо нарушивших договорённость о гуманитарном прекращении огня, сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сенатор Стефано Лучиди в своём заявлении на эту тему отметил, что правительству Италии следует резко осудить нарушение Арменией достигнутой в Москве договорённости о прекращении огня. Сенатор подчеркнул, что обеспечение стабильности в этом регионе очень важно и с точки зрения безопасности его населения, и для интересов Италии.

Итальянский сенатор Мария Ризотти же, выступая с заявлением, отметила, что Азербайджан внял призывам международного сообщества к прекращению огня, хотя и является подвергшейся военной агрессии страной. Случившееся за прошедшие сутки в очередной раз свидетельствует о том, что Армения усилила напряжённость, грубо нарушив прекращение огня. В итоге армянских ракетных ударов погибли 10 гражданских лиц (включая маленьких детей) и ещё 34 были ранены.

Итальянский сенатор заявила о моральном обязательстве немедленно остановить вооружённые силы Армении, совершившие геноцид азербайджанского населения и военные преступления против него.

В окончании своего заявления, сенатор призвала международную общественность и правительство Италии резко осудить эти зверские действия против азербайджанского народа, а Армению – вывести свои войска с территории Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.