Правда у каждого своя, но истина все-таки должна быть одна - президент ФНКА АзерРо

Нагорно-карабахский конфликт 14 октября 2020 15:46 (UTC+04:00)
Правда у каждого своя, но истина все-таки должна быть одна - президент ФНКА АзерРо

БАКУ/Trend/ - Непростая общественно-политическая ситуация в мире, коронавирусная пандемия, которая опять набирает обороты и угрожает человечеству, а теперь и возобновившаяся эскалация армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вызванная, прежде всего, абсолютной беззубостью международных структур, не желающих реализовывать свои же решения по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, заставляет по новому размышлять о роли общественных организаций, национальной общины в этих процессах и оценить текущую ситуацию.

В данном контексте, прежде чем перейти к мыслям, которыми хочу поделиться, будет уместным одна понравившаяся мне цитата известного писателя Франца Кафки: «Высказанная вслух мысль сразу же и окончательно теряет значение; записанная, она тоже всегда его теряет, зато иной раз обретает новый смысл». В большей степени такая форма (письменная) общения с читателями этого материала – это в какой-то мере ответ на происходящее в медиа пространстве, в частности, провокационные заявления ангажированных т. н. «экспертов» и «вездесущих» комментаторов.

Широкомасштабные военные действия, происходящие на территории Азербайджана, которые приводят, в том числе, к гибели мирного населения, в частности, детей, это, конечно же, боль и трагедия для всех нас. Но этот Гордиев узел необходимо либо развязать, либо разрубить, но в любом случае разрешить, чтобы прекратить затянувшийся конфликт.

Говорят, правда у каждого своя, но истина все-таки должна быть одна, и она должна приниматься большинством, нравится это кому-то или нет. Конечно же, я не претендую на истину в последней инстанции, но донести ее до людей обязана.

Хочу отметить, что, начиная с 27 сентября, т. е. с момента очередной фазы боевых действий между вооруженными силами Азербайджана и Армении, отмечу, на оккупированных землях Азербайджана, азербайджанская диаспора России предпринимает значительные шаги по доведению до мировой общественности правды о событиях, вызванных агрессивными амбициями Армении.

Заявления и обращения ФНКА АзерРос, опубликованные на ее официальном сайте, предостерегали, особенно, не имеющую опыта жизни молодежь, от совершения противоправных действий, абсолютно недопустимых в нашей многонациональной стране, где проживают самые многочисленные азербайджанская и армянская общины. Нами было отмечено, что любым попыткам использования международных конфликтов и переноса напряженной ситуации извне на территорию России с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в стране и создания очага конфликта между национальными общинами двух народов будет даваться жесткая правовая оценка, и все подобные действия будут немедленно пресекаться правоохранительными органами страны.

ФНКА АзерРос выступила с призывом к своим соотечественникам «всегда и везде строго соблюдать законы Российской Федерации, являющиеся основой сохранения межнационального согласия в стране, сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и житейскую мудрость, думать о последствиях своих действий, заявлений, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью переноса военной ситуации в Нагорном Карабахе на территорию России».

Как однажды высказался Гейдар Алиев, где бы ни жили азербайджанцы, с одной стороны, они не должны «забывать свое азербайджанство, свой язык, религию, национальные традиции», их «сердце должно биться в унисон с родным Азербайджаном», а с другой – сохраняя национально-духовные ценности своего народа, нужно обогащать их «синтезом, интеграцией с общечеловеческими ценностями».

Одним словом, выходцы из Азербайджана, живя, работая в других странах мира, должны, сохраняя свою идентичность и следуя своим этнокультурным традициям, с уважением относиться к ценностным ориентирам стран проживания и их народов. Проще говоря, стать «своими» для общества, а общество таковым для себя. И большинство из моих соотечественников стали «своими» в России, мы воспринимаем данный социум родным, не считаем себя «пришлыми». Нами не ставится вопрос об адаптации или интеграции в общество, т. к. мы ментально чувствуем себя здесь, в России, полноправной частью страны.

В 2016 году на IV съезде азербайджанцев мира президент Азербайджана Ильхам Алиев четко высказался об этом, отметив, что «Азербайджанское государство никак не может и не должно вмешиваться в это дело», т. к. данную цель «должны решать только сами диаспорские организации», и глава государства обозначил пути достижения этой задачи – наличие единства, главным фактором которого должна стать «координация и взаимная поддержка, взаимопонимание» между «всеми диаспорскими организациями» в каждой из стран. Только в таком случае «в обществе возрастет уважение к ним». При этом, затронув вопросы взаимодействия диаспорских организаций с госорганами Азербайджана, лидер страны выделил значимость и роль Государственного комитета по работе с диаспорскими организациями в этом направлении.

Надо признать, что в сложный период коронавирусной пандемии и военной эскалации нагорно-карабахского конфликта российской азербайджанской общине удалось продемонстрировать ответственную позицию, выдержку, свою силу в идеологическом направлении, что в немалой степени обусловлено, если быть справедливыми, деятельностью Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорскими организациями, которому за последние два года удалось выстроить важнейшие коммуникации с диаспорскими структурами, направленные на укрепление мостов дружбы между Россией и Азербайджаном. На этом непростом для всех нас фоне, фиксируемые в последнее время попытки некоторых «экспертов», пытающихся поставить по разные стороны баррикад Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорскими организациями и ФНКА АзерРос, не выдерживают никакой критики и просто бессмысленны, потому что между нашими структурами грамотно выстраивается дорожная карта сотрудничества, партнерства и взаимодействия по самым разным вопросам (в соответствии с законами обоих государств). И это неслучайно, так как в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин, назвав азербайджанскую диаспору одной из самых многочисленных в стране, определил ее «живым мостом взаимодействия» между Россией и Азербайджаном, вносящим «свой вклад в развитие российской экономики» и укрепление российско-азербайджанской дружбы.

В этой связи не могу не обратить внимания на безответственные и провокационные обращения и заявления лидера Союза армян России Ара Абрамяна, опубликованные на официальном сайте этой структуры, в которых граждан России – армян — призывают воевать на территории Азербайджана — в зоне боевых действий и нагорно-карабахского конфликта, финансировать, по сути, эти незаконные военные формирования, блокировать информационную сеть, материалы которой не устраивают армянскую сторону. Также сообщается о создании штаба при Союзе армян России (интересно узнать об истинных причинах его создания!), а также позволяются в оскорбительном тоне выражения в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева, страны и азербайджанского народа.

После подписания совместного со мной обращения, где мы просим соотечественников соблюдать спокойствие, проявлять уважение друг к другу, не поддаваться провокациям, призываем к взвешенной оценке ситуации, уважению и соблюдению законов России, считаю циничными и противозаконными подобные (вышеуказанные) действия и заявления руководителя Союза армян России.

В данном контексте хотела бы обратить особое внимание на взвешенные заявления и обращения со стороны ФНКА АзерРос и ряда азербайджанских диаспорских организаций РФ. В унисон чему азербайджанцы – россияне исключительно положительно проявляют себя во время дебатов (дискуссий) в рамках серьезных телепередач на центральных российских каналах.

Считаю важным подчеркнуть, что азербайджанцы — миролюбивый народ, в Азербайджане представлены много наций и народностей, никаких проблем по религиозной или этнической принадлежности там никогда не существовало. Азербайджанцы всегда мирно сосуществовали с армянами, для многих из которых Азербайджан был родным домом. И до сих пор свыше двух тысяч армян мирно проживают в Азербайджане, разрушая этим самым мифы и стереотипы о том, что между армянским и азербайджанским народами существует непреодолимая вражда.

Общаясь в последние дни с руководителями азербайджанских региональных НКА России, увидела, как все однозначно выражали уверенность в том, что никакая третья сила не способна нарушить равноправные и партнерские отношения между Азербайджаном и Россией, добрососедские отношения между россиянами и азербайджанцами, которые живут и работают в интересах российского государства, соблюдают законы Российской Федерации. Азербайджанская община — это тот цементирующий фактор, то звено, которое может сыграть значимую роль в укреплении стратегического партнёрства между Азербайджаном и Россией, которые были заложены Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным, и на переживаемом историческом моменте имеют тенденцию к дальнейшему развитию.

P.S.

Вместе с тем, все мы прекрасно понимаем (и в очередной раз убедились) насколько роль официальной Москвы значима во всех вопросах, связанных с Южным Кавказом. Однако с сожалением должна констатировать, что, несмотря на обнародованные договоренности, при посредничестве России, о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном, армянские вооруженные силы продолжают атаки гражданских объектов и мирных жителей азербайджанских регионов, находящихся на значительном удалении от Нагорного Карабаха. Азербайджанцы России убеждены, что взвешенная и ответственная позиция первых лиц РФ в этом вопросе позволит достичь справедливого разрешения ситуации с учетом международного права.

Мехрибан Садыгова, президент ФНКА АзерРос, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, член Союза журналистов России

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