Азербайджан защищает свои территории от незаконного иностранного военного присутствия - украинский депутат

БАКУ/Trend/ - Вооруженные Силы Азербайджана успешно проводят контрнаступательную операцию на своей суверенной территории.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналу Region Plus заявила депутат Верховной Рады (ВР) Украины из фракции «Слуга народа» Людмила Марченко.

«Азербайджан успешно проводит контрнаступление на своей суверенной территории, осуществляя предусмотренное ст. 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и защиту своей территории от незаконного иностранного военного присутствия», - сказала депутат.

Она отметила, что переговоры по мирному урегулированию конфликта длятся более четверти века, но в результате не был освобожден ни один метр азербайджанской земли. «И это при том, что международное право на стороне Азербайджана», - добавила Марченко.

Нынешнее руководство Армении, по словам украинского депутата, сделало целый ряд заявлений и шагов, которые лишили смысла переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта. «И тут мы вспоминаем об июльской провокации с армянской стороны в товузском направлении государственной границы. Удары с армянской стороны тогда были нанесены уже не в карабахском направлении. Это была попытка втянуть в конфликт третью страну и даже ОДКБ, членом которой Армения и является. С учетом этих факторов возникал всего один вопрос: когда начнется новая стадия военного противостояния между Азербайджаном и Арменией? Ответ на него уже получен», - подчеркнула Людмила Марченко.

С расширенной версией интервью с Людмилой Марченко можно будет ознакомиться в очередном специальном выпуске журнала «Регион плюс», посвященном ситуации на линии армяно-азербайджанского фронта.