То, что творит Армения, это геноцид и террористический акт - протоиерей Константин Поминов

БАКУ/Trend/ - То, что совершает Армения, это геноцид и настоящий террористический акт.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Константин Поминов, комментируя обстрел гражданских объектов в Азербайджане со стороны Армении.

«Воины воюют с воинами, а на мирных жителей могут нападать только террористы или же безумцы», - сказал он.

Поминов отметил, что Азербайджан не ведет войну против мирных жителей, война идет на территории Азербайджана и страна воюет, чтобы освободить свои земли.

«Тысячи раз министерство обороны Азербайджана предупреждало мирных жителей, живущих на оккупированных территориях, о том, чтобы они не находились вблизи военных объектов. Мы их предупреждаем, а армяне бьют по мирным жителям. Нормальное цивилизованное государство так не поступает. Церковь осуждает насилие над мирными людьми. Кровь мирных жителей не должна литься. Убивать беззащитных детей и стариков могут только подонки», - заключил отец Константин.