ВС Армении отступили на северном и южном направлениях в зоне нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - За 18 дней боев ВС Армении отступили на некоторых участках северного и южного направлений в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе обращения к народу.

По словам армянского премьера, все сейчас должны понять, что на линии фронта сложилась крайне тяжелая ситуация.