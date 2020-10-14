Рябков не исключил двусторонние очные контакты РФ и США по Нагорному Карабаху

БАКУ/Trend/ - Россия допускает очные контакты с США по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend.

"Контакты с США по Нагорному Карабаху будут продолжены. Вполне допускаю очные контакты в зависимости от ситуации в регионе. До выборов в том числе", - сказал он.