Из оккупированного города Шуша сбежали 80% жителей

БАКУ/Trend/ - Оккупированный азербайджанский город Шушу покинули уже около 80 процентов жителей, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Шуше до начала боевых действий жили порядка 5 тыс. человек.

"Основное население было эвакуировано в соседние поселения Армении, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС так называемый "глава" местной сепаратистской администрации. - Никто из оставшихся не пострадал. Успели спрятаться в убежищах. На данный момент в городе не больше 20-30 процентов населения, в основном люди среднего возраста. Женщин и детей эвакуировали, а мужчины на фронте. Тех, кто остался, стараемся обеспечивать всем необходимым".