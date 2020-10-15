ВС Армении были принуждены отступить в разных направлениях фронта - минобороны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, ночью подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта.

В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 ЗРК Тор-М2КМ, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 1 Д-20, 1 Д-30 и 2 Д-1 гаубицы пушки, а также несколько единиц БПЛА и автомобильной техники противника.

Согласно полученной информации, силам и средствам, временно расположенным на оккупированных территориях, вооруженных сил Армении, был нанесен серьезный урон. У противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо.

Войска Азербайджанской Армии, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту.