Привлечение Арменией детей в возрасте до 15 лет к участию в боевых действиях является военным преступлением - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Использование детей в качестве солдат каким-либо государством запрещено международным правом.

Об этом сказал Trend украинский учёный, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко, комментируя распространившиеся на телеграм-каналах видеокадры о том, что армянские власти, потеряв после двух недель боевых действий в Карабахе значительную часть живой силы, начали привлекать к боевым действиям детей.

"Если сообщения о том, что власти Армении используют в боевых действиях детей соответствуют действительности, тогда мы можем говорить о серьезном нарушении международного права. По существу, использование детей в качестве солдат каким-либо государством запрещено международным правом. Так, например, согласно Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка от 2000 года, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, государства-стороны этого Протокола должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не подлежали обязательному призыву в их вооруженные силы. Более того, Римский статут Международного уголовного суда квалифицирует в качестве военного преступления действия, связанные с призывом на военную службу или мобилизацией детей, не достигших 15-летнего возраста, или с их активным использованием в военных действиях в рамках как международных, так и не международных вооруженных конфликтов. Есть также ряд других международных актов, направленных против использования детей в качестве солдат. Каждый факт использования ребёнка государством в боевых действиях должен быть убедительно доказан, хорошо задокументирован и к нему должно быть привлечено внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций, особенно тех из них, которые связаны с защитой прав детей", - сказал украинский эксперт.

Он подчеркнул, что те лидеры государств, которые привлекают детей в возрасте до 15 лет к участию в боевых действиях, являются военными преступниками.

(Автор: Джани Бабаева)