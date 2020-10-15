БАКУ/Trend/ - По данным российских СМИ, элита в Армении находится в глубочайшем кризисе, некоторые представители старой команды готовят планы по свержению Пашиняновской клики.

«Впервые, возможно за последние 100 лет армянский национализм, который в последние годы стал еще более агрессивным получил сокрушительный удар. Армянское руководство настолько потеряла связь с реальностью, что начала прибегать к массовому террору. События 10 октября, в ходе которых ночному обстрелу запрещенными баллистическими ракетами подвергся крупнейший город Азербайджана - Гянджа, являются самым настоящим преступлением против человечества. Бомбежка застала жителей района, когда они спали крепким сном - в два часа ночи и привела к большим потерям среди мирных граждан в частности детей и женщин. Для людей это агрессия стала неожиданностью, так как город расположен далеко от Карабаха, где идут военные действия, и обстрелы здесь никогда не велись», - говорится в сообщении.

Как отмечается, теперь, власти в Ереване в растерянности, так как осознают, что уйти от ответственности не получится и в купе с потерянными территориями, которые достались примерно 30 лет назад в результате оккупационной войны, Армении придется униженно встать на колени.

«При чем, агрессия Армении против мирных граждан сопровождалась с таким дичайшим нарушением всех законов военного времени, что уже на следующий день после обстрела города, глава МИД страны Зограб Мнацаканян был вызван на ковер в Москву на встречу с Сергеем Лавровым, где вероломному союзнику России объяснили, что Москва не станет терпеть преступления против человечества с использованием стратегических ракет российского производства. Наши источники в околокремлевских кругах сообщают, что в Москве хоть и поздно но осознали, что не на того сделали ставку в выборе союзника. Обстрелы городов оружием массового поражения выставляет Кремль в невыгодном свете. В Москве вызывает беспокойство, что смертоносное оружие попадает в страну, которой руководят политики, потерявшие не только голову, но и совесть и достоинство», - говорится в материале.