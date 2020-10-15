В результате выпущенного армянскими ВС снаряда в Агдаме ранены 2 мирных жителя - генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате попадания снаряда, выпущенного сегодня армянскими ВС, в частные жилые дома в поселке Биринджи Бахарлы Агдамского района, ранены двое жителей поселка - Велиев Шахсувар Миллет оглу (1969) и Мусаев Логман Юсиф оглу (1979).

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Раненые госпитализированы.

Вследствие обстрела также серьезный ущерб нанесен жилым домам.

Сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.

(Текст: Кямаля Сеидова)