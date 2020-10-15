Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения гуманитарного режима прекращения огня в карабахском конфликте

БАКУ/Trend/ - Замглавы МИД РФ Александр Грушко и заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули необходимость соблюдения гуманитарного режима прекращения огня, договоренность о котором была достигнута армянской и азербайджанской сторонами в Москве 10 октября, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нагорно-карабахскому урегулированию подчеркнута необходимость соблюдения гуманитарного режима прекращения огня, договоренность о котором была достигнута в Москве по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина 10 октября", - говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства по итогам прошедших в среду консультаций.