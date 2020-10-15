США привержены оказанию помощи в достижении мирного урегулирования карабахского конфликта - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США по-прежнему привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в достижении мирного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госдепартамент США.

«В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ США по-прежнему привержены делу оказания помощи Азербайджану и Армении в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта. Мы призываем к выполнению согласованных обязательств по прекращению огня и прекращению нападения на гражданские районы», - сказал Помпео.

Отметим, что 11 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу жилые кварталы в центре Гянджи. В результате погибли 10 мирных граждан, свыше 30 получили ранения.