В оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана ограничено свободное передвижение лиц и транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Незаконный режим, созданный в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, ограничил свободное передвижение лиц и транспортных средств в регионе.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на армянские СМИ.

Выезд с территории Карабаха ограничен для лиц, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен лишь в особых случаях, при наличии пропуска, выданного комендантом.