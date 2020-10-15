Тертер: в результате нападения со стороны Армении убиты 3 мирных жителя и 3 - тяжело ранены - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Тертер в результате умышленного вооруженного нападения на кладбище со стороны Армении убиты 3 мирных жителя и 3 - тяжело ранены.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

«Сейчас: В городе Тертер в результате умышленного нападения Армении на кладбище 3 мирных жителя убиты и 5 тяжело ранены. Прикрываясь гуманитарным перемирием, Армения проводит политику террора в отношении мирного населения. Азербайджан оставляет за собой суверенное право защищать своих мирных жителей», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)