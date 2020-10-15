Замглавы МИД России и спецпредставитель ЕС обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

БАКУ /Trend/ - 15 октября состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром по инициативе последнего, сообщает Trend со ссылкой на МИД России.

Собеседники обменялись оценками ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся после объявления режима гуманитарного прекращения огня с 10 октября, в соответствии с договоренностью на встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 9-10 октября.

Выразив озабоченность продолжающимися военными действиями в зоне конфликта и ростом числа погибших, стороны подтвердили императивность строгого выполнения всех положений Московского заявления, в первую очередь касающихся незамедлительного прекращения огня, создания прочного верификационного механизма и активизации субстантивных переговоров в рамках усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.