Терроризм возведен в Армении в ранг государственной политики

БАКУ/Trend/ - Руководство Армении, осуществляя агрессию против Азербайджана, обстреливая мирные города и направляя на оккупированные территории наемников и террористов, грубо нарушает требования международного гуманитарного права.

Неся поражение на поле боя, вооруженные до зубов военные преступники из Армении, продолжают обстреливать, не имеющие никакого военного значения, мирные населенные пункты и города Азербайджана - Гянджу, Тер-Тер, Мингячевир, Агджабеди, Барду, пригороды Баку и другие. Для этого используются баллистические ракеты «Скад», комплекс «Точка У», установки «Смерчь» и «Ураган», а также любые другие, имеющиеся в распоряжении, виды оружия массового поражения (ОМП).

Использование оружия массового поражения направленно на уничтожение безоружных людей, устрашение населения, реализацию фашистской государственной идеологии Армении.

В результате такой государственной политики правящих кругов Армении, список убитых в Азербайджане превысил 50 человек, а получивших тяжелые ранения составляет 250 мирных граждан.

Одновременно наблюдается открытая пропаганда, а также организация финансирования и транспортировки наемников в зону конфликта на государственном уровне. Об этом открыто заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью газете "Аль Джазира".

Армянские средства массовой информации, забыв о международной ответственности, открыто занимаются дезинформацией, с целью дестабилизации ситуации в Азербайджане. Представители проармянских СМИ открыто фальсифицируют фактическое положение дел, поддерживая продолжение оккупационной войны Армении.

Безусловно, имеется правовое обоснование иска в отношении конкретных руководителей Армении причастных к государственному терроризму и представителей средств массовой информации, как пособников.

Имеются конкретные ссылки на конкретные нормы права, обосновывающие требования о привлечении к уголовной ответственности за умышленные действия, нарушающие нормы и принципы международной системы безопасности.

Термин государственного терроризма вошел в международную систему безопасности с принятием 21 марта 1987 года Женевской декларации о терроризме, и как официальный документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 29 мая 1987 года.

Определена также ответственность международных СМИ за распространение дезинформации из «официальных источников». Данная правовая база дает все основания для начала процесса юридического преследования физических лиц, независимо от должностного положения в иерархии государственной власти, в нашем случае против военно-политического руководства Армении.

Сидящие в Ереване фашистские силы развязали войну против азербайджанского народа, занимаются манипуляцией в средствах массовой информации, совершают военную агрессию и открытое вмешательство, направленное против территориальной целостности или политической независимости Азербайджана. По международному законодательству они ответственны за государственный терроризм, который проявляется как:

1. вооруженное нападение вооруженных сил государства на цели, подвергающие опасности гражданское население, проживающее в другом государстве;

2. создание и поддержка вооруженных сил наемников одним государством с целью подрыва суверенитета другого государства;

3. кампании дезинформации, проводимые государством с целью дестабилизации другого государства или создания общественной поддержки экономической, политической или военной силы, запугивания, направленных против другого государства;

4. продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и сдерживающая поиск политических решений международных споров.

Нынешние, как и предыдущие, лидеры Армении являются международными преступниками, далекими от права и гуманизма. Говоря о национальной несовместимости народов, о величии одних и несостоятельности других, они персонально участвовали в физическом уничтожении, издевательствах над мирными азербайджанцами, совершили геноцид в Ходжалы, Гарадаглы, провели этнические чистки, изгнание миллиона беженцев с родных земель, признаных всем миром, как оккупированные земли суверенного государства.

Высокопоставленные должностные лица Армении, не стыдясь, оправдывают эти преступления, стремясь, тем самым, посеять хаос и страх в Азербайджане - стране, которая долгое время обогревала, одевала и обувала армян, делилась всем в течение долгих десятилетий.

Полковник юстиции в отставке Ильхам Мамедов