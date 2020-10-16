Армянский террор в Гяндже переполнил чашу терпения азербайджанской диаспоры в Израиле

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская диаспора в израильском городе Петах-Тиква провела акцию в знак протеста против захватнической, агрессорской и террористической политики вооруженных сил Армении в отношении нашей страны.

Участники акции привлекли внимание местных жителей к гибели гражданских лиц, в том числе малолетних детей и женщин, разрушению гражданских объектов в результате ракетного обстрела с территории Армении города Гянджи и других азербайджанских населенных пунктов, расположенных далеко от фронтовой зоны, и решительно осудили эти чудовищные, беспощадные террористические акты, противоречащие всем человеческим ценностям.

Было отмечено, что военными провокациями Армения и армянские сепаратисты грубо нарушили требования Женевской конвенции, фундаментальные права человека, право на жизнь, что они проводят политику, имеющую фашистскую суть. Участники акции призвали мировое сообщество и международную общественность не оставаться равнодушными и безучастными к фактам варварства и вандализма армян.

На мероприятии были озвучены цитаты из обращения Президента Азербайджанской Республики Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к нашему народу и его интервью ведущим и влиятельным телеканалам различных стран. Выражена признательность Турции, Израилю, Пакистану, Украине и другим странам, поддержавшим Азербайджан, занимающим верную и справедливую позицию.

На акции, где развевались флаги Aзербайджана, Турции и Израиля, звучали лозунги "Карабах – это Азербайджан!", "Гянджа – не фронтовая зона!", "Азербайджан желает справедливости!", “Азербайджан желает мира!”, "Мы говорим террору - нет!", "Мы с тобой, Азербайджан!" и другие.

Aкция завершилась прослушиванием государственного гимна Азербайджана.

Отметим, что армянская армия, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, 11 октября 2020 года около 2.00 часов ночи в очередной раз подвергла ракетному обстрелу второй по величине азербайджанский город Гянджа, расположенный за пределами фронтовой зоны. В результате ракетных ударов оккупационной армянской армии были разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, 10 человек, включая 4 женщин, погибли, 35 человек, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения.