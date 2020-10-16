Ракетный удар Армении по Ордубаду демонстрирует ее намерение расширить географию конфликта - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend / - Ракетный удар Армении по Ордубадскому району в Нахчыване свидетельствует о том, что Армения всеми силами пытается расширить географию конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

«Армения нанесла ракетный удар по Ордубадскому району в Нахчыване. Это свидетельствует о том, что Армения всеми силами пытается расширить географию конфликта. Армения осуществляет ракетные обстрелы городов Азербайджана за пределами арены военных действий. Вся ответственность за данные события лежит на Армении», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)