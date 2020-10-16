Все призывы и апелляции Армении к ОДКБ не состоятельны - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Все призывы и апелляции Армении к ОДКБ не состоятельны, и не имеют под собой, в первую очередь, никакой правовой основы. Об этом сказал Trend директор Центра изучения новой Турции, российский политолог Юрий Мавашев.

По его словам, поскольку территории Карабаха и семи оккупированных районов не попадают под действие мандата ОДКБ, нужно рассматривать всю эту ситуацию именно в таких категориях.

"Полагаю, мало вероятно ожидать какой-то помощи от ОДКБ, поскольку в противном случае вся эта организация просто рассыпется как карточный домик. Она и так уже бумажный тигр, ее даже уже так называют мои коллеги - российские эксперты, и я присоединяюсь к этому.

В этой связи, ни на какую помощь рассчитывать не приходится. Думаю, что Россия дала понять вполне определенно, что Армения остается с Азербайджаном, как говорится, один на один. Все остальное – это попытка юлить, сидеть на нескольких стульях – то, что предпринимает постоянно Пашинян, но это то, что не принесет ему никакого результата.

Все, что может принести результат, уже давно было оговорено в "Казанской формуле", и Минская группа этим занималась. Это известные избитые истины - вне рамок этих истин ничего лучше и умнее Армения предложить, по крайней мере, со своей стороны не смогла.

Если предложит, тогда я думаю, Азербайджан тоже может это рассмотреть. Я так понимаю, таких предложений пока не было, были только провокации. А провокации можно рассматривать только как провокации и попытку юлить, и загнать переговорный процесс в тупик, чем они все время и занимались", - отметил эксперт.