На оккупированных Арменией территориях разрушены многие мечети - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - На оккупированных Арменией территориях Азербайджана разрушены многие мечети, изменена их историческая принадлежность, армяне изменили даже происхождение и принадлежность церквей.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в пятницу Trend.

Пашазаде напомнил, что армяне совершили геноцид и тяжелые преступления против азербайджанского народа.

Глава УМК добавил, что Азербайджан на правильном пути, он освобождает свои исконные земли: "Сегодня братская Турция и другие страны поддерживают Азербайджан. Сегодня каждый в стране поддерживает эту борьбу, и мы уверены, что Азербайджан скоро освободит все свои земли".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )