Армения не соблюдает новый режим прекращения огня - минобороны

БАКУ /Trend/ - Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня с 00.00 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, ночью враг обстрелял из минометов и артиллерийских установок окрестности города Джебраил, а также освобожденные села вдоль реки Араз. Среди личного состава нет пострадавших. Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры.

Войска проводят соответствующие действия на значительных высотах и ​​позициях вдоль всей линии фронта.