Генсек ООН осудил нападение на Гянджу

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает все нападения на населенные пункты. Совершенно недопустима трагическая гибель мирных жителей, в том числе детей, в результате нападения на город Гянджа 16 октября.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генерального секретаря ООН Стефана Дужаррика.