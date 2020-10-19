Гаага выражает протест армянскому террору в Гяндже

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская диаспора в Нидерландах провела перед парламентом Нидерландов в Гааге санкционированную акцию, сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Участники акции решительно осудили совершенные вооруженными силами Армении акты вандализма в Гяндже и других населенных пунктах нашей страны, гибель гражданских лиц, в том числе маленьких детей и женщин, разрушение гражданских объектов.

В мероприятии, организованном азербайджанской общиной в Нидерландах, приняли участие члены диаспорских организаций и наши соотечественники.

Было отмечено, что массированный артиллерийский обстрел городов Гянджа и Мингячевир, Тертерского, Геранбойского, Бардинского, Евлахского, Агдамского и других районов Азербайджана является продолжением агрессорской политики, проводимой Арменией в отношенииАзербайджана. Участники акции призвали международную общественность услышать правый голос Азербайджана и не оставаться безучастной к актам вандализма.

На мероприятии был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики, на различных языках озвучены такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Молись за Гянджу!”, “Остановите армянский террор!”, “Остановите смерть детей!”, “Мы говорим террору - нет!”, “Не поддерживайте страну-оккупанта!”, “Армения, соблюдай резолюции ООН!”.

Отметим, что армянская армия, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, 11 октября и 17 октября 2020 года в ночные часы подвергла ракетному обстрелу второй по величине азербайджанский город Гянджа, расположенный за пределами фронтовой зоны. Вследствие ракетных ударов оккупационной армянской армии были разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, причинен серьезный ущерб гражданским объектам, в результате террористических актов 24 человека погибли, 90 мирных жителей получили тяжелые ранения, городу нанесен огромный ущерб.