Уход Армении из Нагорного Карабаха вопрос времени – российские СМИ

БАКУ/Trend/ - Армия Армении с тактикой и вооружением 80-х годов ХХ века не может остановить армию Азербайджана, которая обладает тактикой и вооружением ХХL века и в которой высокий боевой дух и стремление довести начатое до конца, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Азербайджан добился блестящей победы, а Армения потерпела военное поражение в Карабахе и её уход оттуда - вопрос времени.

«Ключевым фактором, который "обусловил разницу", стал новый подход к оборонному планированию, качество управления и разведки, в том числе, космической, господство в воздухе, современная тактика подавления ПВО. Армения заявила уже о свыше 710 погибших военных. Это означает, с учетом раненых, что наиболее боеспособные подразделения в Карабахе обескровлены. Да, их активно пополняют добровольцы, но заменить собой хорошо обученную и слаженную армию они не смогут, и прежде всего потому, что решения проблемы БПЛА у них по-прежнему нет. Азербайджан показывает полное превосходство не только в дронах, но и в управлении и планировании боевых действий, мотивация личного состава колоссальна, азербайджанцы стремятся продвигаться вперед везде, где только возможно», - отмечается в материалах российских СМИ.