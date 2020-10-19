В ЮНИСЕФ обеспокоены гибелью детей в ходе нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоены гибелью детей в результате нагорно-карабахского конфликта, сообщает Trend со ссылкой на ЮНИСЕФ.

В фонде назвали чудовищным и неприемлемым ущерб, который наносят детям боевые действия.

«Помимо того, что среди детей растет число погибших и получивших ранения, разрушены и повреждены десятки домов и школ», – говорится в субботнем заявлении ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ самым решительным образом призывает стороны к соблюдению режима прекращения огня в гуманитарных целях: "Дети, семьи и гражданская инфраструктура, от которой они зависят, должны быть под защитой. Немедленное прекращение боевых действий отвечает интересам всех детей".

Напомним, что ранее в Детском фонде уже выступали с призывом немедленно положить конец вооруженному конфликту в регионе Нагорного Карабаха.