Военно-политическое руководство Армении демонстрирует явное неуважение к принципу гуманизма - юрист

БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство Армении демонстрирует явное неуважение к человеческим ценностям, принципу гуманизма, грубо нарушает международное право и требования Женевских конвенций.

Об этом в понедельник сказал Trend доктор юридических наук, профессор Габиль Гурбанов.

По его словам, Армения игнорирует требования Женевских конвенций от 1949 года, так же как и четырех резолюций Совета безопасности ООН. Страна-оккупант, как подчеркивает юрист, в рамках своей агрессорской политики против Азербайджана, обстреливая мирное население, нарушает фундаментальные нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Этими действиями Армения показывает, что она далека от принципов гуманизма.

"Безучастность международных организаций в связи с военными преступлениями Армении вызывает серьезную обеспокоенность. Но военно-политическое руководство Армении должно и в обязательном порядке понесет наказание за свои военные преступления. Тяжелые удары, нанесенные азербайджанской армией по подразделениям ВС Армении, проведенные операции вызвали панику у армян. Демонстрируя высокий патриотизм, солидарность, решительность, боевой дух и непоколебимую волю, граждане Азербайджана поддерживают успех и победоносный марш нашей национальной армии", - сказал Гурбанов.

Он добавил, что азербайджанская сторона соблюдает все нормы и принципы международного права, а также оставляет за собой легитимное право обеспечивать безопасность своих граждан армянской национальности на оккупированных территориях.

"На фоне роста числа случаев дезертирства в рядах ВС Армении, военно-политическое руководство этой страны вынуждает своих военнослужащих оставаться на позициях и сражаться, даже известны случаи приковывания солдат к позициям наручниками. В отношении не желающих воевать против армии Азербайджана принимаются карательные меры. Это является грубейшим нарушением прав человека, а также показывает бессилие армянского руководства", - подытожил Габиль Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)