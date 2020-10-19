Сирийские племена осудили союз Армении с курдами из YPG
БАКУ/Trend/ - В районе Каракепрю турецкой провинции Шанлыурфа представители нескольких племён Сирии устроили акцию протеста.
Как передаёт Trend со ссылкой на агентство Anadolu, сирийцы осудили участие курдов из организации YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне ВС Армении.
Представляющий лидеров племён Хасан Дугайм зачитал совместное заявление, в котором говорится, что курдские боевики, ранее участвовавшие в конфликте в Ливии, воюют против Азербайджана.
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