Россия надеется на скорое согласование механизма мониторинга за прекращением огня в Карабахе - Лавров

БАКУ/Trend/ - Россия надеется на скорое согласование механизма мониторинга за прекращением огня в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы проинформировали наших коллег из Секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию, о тех шагах, которые мы предпринимаем. Мы убеждены, что сейчас самое главное, и это, наверное, не требует больших усилий, немедленно прекратить нагнетать конфронтационной риторику, как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков.

Следующий абсолютно необходимый шаг, который надо предпринять одновременно с прекращением конфронтационной риторики, это прекращение боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам. Это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов России, США и Франции как глав государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ, это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября, что подтверждено в документе, который они согласовали 18 октября, пытаясь вновь остановить кровопролитие.

После встречи в Москве наши надежды не оправдались, удары по населенным пунктам игражданской инфраструктуре продолжились. Это неприемлемо. Но для того, чтобы режим прекращения огня заработал, надо установить и создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня. Мы в этом уже убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию. Над этим мы, в том числе наше министерство обороны, прежде всего с коллегами из Азербайджана и Армении, сейчас активно работаем, и надеемся, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм.

И, сказав о задачах сегодняшнего дня, не могу не упомянуть о необходимости существенно ускорить усилия по политическому урегулированию, об этом тоже говорится в московском заявлении. Есть подробные обширные наработки, которые страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США готовили, обсуждали со сторонами. В них, на мой взгляд, содержатся все ответы на все вопросы, и в пределах достижимого на сегодняшний исторический момент. На мой взгляд, мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические, транспортные связи и обеспечить надежную безопасность и Карабаха, и расположенных здесь других территорий», - сказал он.