Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы - российский политтехнолог

Нагорно-карабахский конфликт 20 октября 2020 10:35 (UTC+04:00)
Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы - российский политтехнолог

БАКУ /Trend/ - Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы.

Об этом сказал Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Его конек – это информационный шум, хайп, провокации, рассчитанные на поддержку спонсоров из-за рубежа – из Западной Европы и с американского континента. Отсюда и организация "многовекторной внешней политики", и участие в учениях НАТО, и установка памятников приспешникам фашистской Германии. Если предыдущие руководители Армении реалистично оценивали международную обстановку вокруг своей страны, то сейчас объективное мировоззрение отошло в сторону, уступив место мифотворчеству. Но красивые мечты разбиваются о жестокую реальность, а испуг не дает возможности адекватно оценить свои действия, их последствия и реакцию со стороны всего мира. В этих условиях армянское руководство, взращенное на методических указаниях фонда Сороса, прибегает к различным провокациям", - сказал Солонников.

Он отметил, что обстрелы находящихся вдали от зоны боевых действий мирных городов, убийство женщин и детей никогда не имели и не имеют оправданий, что бы при этом не говорили те, кто отдает соответствующие приказы: "При этом у армянского руководства может быть сразу несколько целей. Во-первых, не выигрывая на поле боя, оно прибегает к тактике устрашения мирных жителей, воюя со стариками, женщинами и детьми. Во-вторых, это попытка вызвать ответную реакцию, и заставить Азербайджан нанести удар по мирным городам самой Армении. А дальше уже пытаться втянуть в военные действия другие государства, прежде всего, участников ОДКБ, оперируя соответствующими статьями договора. Армянских политиков не волнует то, что это может привести к глобальной войне между Россией – членом ОДКБ и Турцией – членом НАТО, и, соответственно, началу горячего конфликта двух ядерных блоков. В-третьих, то, что ракеты сейчас падают и на территорию Дагестана, и на территорию Ирана, говорит о крайне низкой боеготовности армянских вооруженных сил. Здесь можно говорить и о плохой организованности и управляемости текущими процессами. Есть несколько координационных центров, несколько сил влияния с армянской стороны, не все они готовы подчиняться официальному Еревану. И здесь можно говорить и о провокациях на более низком уровне. Возможно и такое".

Солонников подчеркивает, что Азербайджан прекрасно понимает провокационный характер таких обстрелов и истинные цели их организаторов: ""Мы отвечаем им на поле боя" - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И это очень точная позиция. Россия тоже полностью осознает провокационность таких действий и готова отличать фейк-ньюс, направленные на втягивание её в конфликт, от реальной объективной информации".

Говоря о привлечении виновных к международному суду, эксперт отметил, что сперва должны прекратиться военные действия: "Возможно, по итогам нынешнего противостояния будут серьезные перемены в нынешнем армянском руководстве, и уже в самой Армении пойдут процессы, направленные против её сегодняшних лидеров. Возможно, будет международное разбирательство всех обстоятельств и причин, вызвавших жертвы среди мирного населения, поиск отдававших соответствующие приказы и их выполнявших. В любом случае, сперва должны прекратиться военные действия, к чему российская сторона неоднократно призывала".

(Автор: Джани Бабаева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Таджикистан значительно сократил импорт ковров из Турции
Таджикистан значительно сократил импорт ковров из Турции
Министерство торговли Турции: Экспорт кожаных изделий из Турции в Таджикистан увеличился
Министерство торговли Турции: Экспорт кожаных изделий из Турции в Таджикистан увеличился
Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
Loading Bars
Лента новостей
«Силовые машины» завершили комплектацию третьего гидроагрегата Фархадской ГЭС в Узбекистане Узбекистан 10:53
Новости о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру и Бейлагану привели меня в ужас - баронесса Николсон Нагорно-карабахский конфликт 10:51
Цены на азербайджанскую нефть 19 октября изменились разнонаправленно Финансы 10:49
Глава МИД Азербайджана встретился со спикером парламента Турции Политика 10:46
Звонки Пашиняна лидерам мировых государств - СПИСОК Политика 10:42
Туркменское предприятие выпускает большой объем защитных масок в день Бизнес 10:41
Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы - российский политтехнолог Нагорно-карабахский конфликт 10:35
Джек Ма в 2020 году возглавил рейтинг богатейших людей Китая Другие страны 10:20
TAP будет проводить тестирование рынка не реже одного раза в два года Энергетика 10:20
В Туркменистане проходит сбор урожая бобовых культур Бизнес 10:16
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:13
Курс лари на вторник – 3,2117 GEL/$1 Грузия 10:12
Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности Казахстан 10:12
БТА прокомментировало опоздание автобусов Общество 10:12
Победы Азербайджана обусловили правильная политика, героизм армии и воля народа - депутат Политика 10:04
Запущен проект "Письмо солдату онлайн" (ВИДЕО) Общество 10:00
Реконструкция двух каналов улучшит водоснабжение посевных площадей Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского районов Экономика 09:43
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:42
В Туркменистане определили сроки временного пребывания транспортных средств на территории страны Транспорт 09:39
В Праге прошла акция протеста против армянского террора (ФОТО) Общество 09:35
ВС Армении пополняют свои ряды террористами из разных стран - эксперт турецкого Фонда SETA Нагорно-карабахский конфликт 09:24
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перевода учащихся Общество 09:17
Ситуация в связи с COVİD-19 в Азербайджане будет зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций - ВОЗ Общество 09:15
В январе-сентябре свыше 160 тыс. лиц в Азербайджане получили номер социального страхования Общество 09:13
Освобождение Худаферина вновь показало, насколько дальновидным политиком является Президент Ильхам Алиев - глава парламентского комитета Политика 09:10
Трамп подтвердил, что примет участие в дебатах США 08:55
Армянские наемники сбежали с поля боя и отказываются воевать Нагорно-карабахский конфликт 08:36
Новый список уничтоженной в ходе боевых действий техники ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 08:19
Минобороны Азербайджана о последних данных с фронта Политика 08:18
Более ста заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Пик пандемии ковида в Грузии ожидают во второй половине ноября Грузия 07:40
К открытию "Валдая": телемост Москва-Баку на площадках Trend и "Вестника Кавказа" (ВИДЕО) Политика 07:31
30 стран инвестировали в иранский Казвин Экономика 07:30
Тропический шторм "Соудел" надвигается на Филиппины Другие страны 07:03
Трамп снова пообещал вывести американские войска из Афганистана США 06:41
Уничтожена очередная бронетехника ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 06:24
Власти Бразилии заявили об эффективности нитазоксанида в лечении COVID-19 Другие страны 06:14
Трамп утверждает, что США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня США 05:44
НАТО планирует построить космический центр в Германии Европа 05:21
Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с 2024 года Спорт 04:54
Свыше 30 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США США 04:33
Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 1 млн Другие страны 04:14
Зонд OSIRIS-REx попытается забрать грунт с астероида Бенну В мире 03:55
Ученые обнаружили пользу кокосового масла при лечении COVID-19 В мире 03:37
Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена США 03:11
Этап серии Гран-при по фигурному катанию во Франции отменен Спорт 02:50
Кабмин Ирландии ввел режим наивысшей эпидемиологической опасности по всей стране Европа 02:31
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски США 02:14
УЕФА на пять лет сократит призовые в еврокубках из-за пандемии коронавируса Спорт 01:46
СБ ООН обсудил контроль за прекращением огня в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 01:45
WSJ: Intel договаривается о продаже сегмента за $10 млрд южнокорейской SK Hynix В мире 01:29
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом Россия 01:13
К инициативе по вакцинам COVAX присоединились 184 страны В мире 00:52
Свыше 305 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции Турция 00:37
США расширили черный список по Ирану Политика 00:23
Трамп пообещал, что сдаст тест на коронавирус перед дебатами США 00:04
Очередное тестирование выявило восемь случаев заражения коронавирусом в клубах АПЛ Спорт 19 октября 23:41
В Бишкеке впервые выявлены повторные случаи заражения COVID-19 Кыргызстан 19 октября 23:25
Иран готов к равным выплатам семьям пассажиров сбитого Boeing Политика 19 октября 23:23
Премьер Грузии пригрозил штрафами заведениям нарушающим правила Грузия 19 октября 23:20
Ереван пытается манипулировать ОДКБ - используя национализм и русофобию Армения 19 октября 23:16
Трамп объявил, что исключит Судан из списка спонсоров терроризма после выплаты компенсации США 19 октября 23:04
Успешный военный опыт Азербайджана привёл в восторг украинского эксперта Политика 19 октября 22:52
Военные трофеи, захваченные у ВС Армении в Джабраильском и Физулинском направлениях (ВИДЕО) Политика 19 октября 22:45
Новак заявил, что цена нефти соответствует текущей ситуации на рынке Энергетика 19 октября 22:27
В Испании изолируют целый регион с населением около 650 тыс. человек из-за пандемии Европа 19 октября 22:20
Президент Ильхам Алиев: Мы погнали армию Армении с наших земель так, что у них только пятки сверкают Политика 19 октября 22:08
Министр юстиции проинформировал посла Германии в нашей стране о военных преступлениях Армении Политика 19 октября 22:07
Страны ОПЕК+ договорились исполнять соглашения в полном объеме Энергетика 19 октября 22:06
Президент Ильхам Алиев о возможности ввода военных наблюдателей Политика 19 октября 21:58
Президент Ильхам Алиев: Я удивлен тому, что определенная часть российского политического истеблишмента поддерживает преступный террористический режим Армении Политика 19 октября 21:51
Президент Ильхам Алиев: В схеме вооружения Армении замешаны крупные российские предприниматели армянского происхождения, известные торговцы оружием Политика 19 октября 21:47
Президент Ильхам Алиев: В последний момент Армения отказалась от возврата Кяльбаджара и Лачина Политика 19 октября 21:41
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан еще раз подтверждает свою позицию по Лачинскому коридору, который является частью базовых принципов Политика 19 октября 21:35
Президент Ильхам Алиев: Если армянская сторона выразит готовность вывести войска с оккупированных территорий, тогда вопрос о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен Политика 19 октября 21:29
Президент Ильхам Алиев: Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, которые по праву нам принадлежат Политика 19 октября 21:23
Президент Ильхам Алиев: Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей стороны нет Политика 19 октября 21:17
Президент Ильхам Алиев: Вся вина за то, что сейчас происходит, лежит лично на Пашиняне Политика 19 октября 21:09
Президент Ильхам Алиев: Нам предлагается пойти на одностороннюю уступку Армении, в то время, как ничего не предлагается взамен Политика 19 октября 21:06
Президент Ильхам Алиев: Армения проявила неуважение к посредникам, к своим обязательствам Политика 19 октября 20:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров Политика 19 октября 20:51
Президент Ильхам Алиев: Вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс Политика 19 октября 20:48
На улицах Торонто прошла акция протеста против агрессивной политики Армении (ВИДЕО, ФОТО) Социум 19 октября 20:05
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и президентом Международной Тюркской академии Политика 19 октября 19:46
Премьер-министр Азербайджана встретился с делегацией во главе со спикером парламента Турции (ФОТО) Политика 19 октября 19:14
На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено 82 вида эндемиков Кавказа Общество 19 октября 19:09
Правящая партия Азербайджана направила обращения свыше 50 партиям и международным организациям Политика 19 октября 19:07
Газпромбанк в 2020 году ожидает спад экономики Азербайджана на уровне 3,5-4 % Финансы 19 октября 19:05
В МИД Германии будет направлена ​​нота по поводу незаконного визита членов Бундестага в Карабах - МИД Азербайджана Политика 19 октября 19:02
Весь мир знает, что Азербайджан занимает справедливую позицию - глава госкомитета Политика 19 октября 18:59
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции Политика 19 октября 18:55
Армения должна быть усажена за стол переговоров как страна-оккупант - Севиль Микаилова дала интервью телеканалу CNN Türk (ВИДЕО) Политика 19 октября 18:51
Ханым Ахмадиева приняла участие в российском проекте "Ты супер!" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 19 октября 18:45
Aзербайджанцы, проживающие в США, потребовали справедливости от CNN Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 18:39
Роман Газенко на площадке Baku Network об особенностях освещения карабахского конфликта российскими СМИ (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 18:35
Пашинян готов к переговорам по Нагорному Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 18:28
Азербайджан полностью обеспечивает безопасность нефтегазовых проектов международного значения- помощник Президента Экономика 19 октября 18:24
Известный в Португалии художник: В Азербайджане живут тысячи армян, а в Армении – ни одного азербайджанца (ВИДЕО) Социум 19 октября 18:22
ОДКБ надо задуматься, а нужен ли им такой подлый союзник как Армения – заслуженный деятель искусств Рафик Сеидзаде Социум 19 октября 18:21
МВФ прогнозирует объем валютных резервов Центробанка Азербайджана в 2020-21 гг. на уровне $6,3 млрд Финансы 19 октября 18:00
Все новости