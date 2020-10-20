Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы - российский политтехнолог

БАКУ /Trend/ - Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы.

Об этом сказал Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Его конек – это информационный шум, хайп, провокации, рассчитанные на поддержку спонсоров из-за рубежа – из Западной Европы и с американского континента. Отсюда и организация "многовекторной внешней политики", и участие в учениях НАТО, и установка памятников приспешникам фашистской Германии. Если предыдущие руководители Армении реалистично оценивали международную обстановку вокруг своей страны, то сейчас объективное мировоззрение отошло в сторону, уступив место мифотворчеству. Но красивые мечты разбиваются о жестокую реальность, а испуг не дает возможности адекватно оценить свои действия, их последствия и реакцию со стороны всего мира. В этих условиях армянское руководство, взращенное на методических указаниях фонда Сороса, прибегает к различным провокациям", - сказал Солонников.

Он отметил, что обстрелы находящихся вдали от зоны боевых действий мирных городов, убийство женщин и детей никогда не имели и не имеют оправданий, что бы при этом не говорили те, кто отдает соответствующие приказы: "При этом у армянского руководства может быть сразу несколько целей. Во-первых, не выигрывая на поле боя, оно прибегает к тактике устрашения мирных жителей, воюя со стариками, женщинами и детьми. Во-вторых, это попытка вызвать ответную реакцию, и заставить Азербайджан нанести удар по мирным городам самой Армении. А дальше уже пытаться втянуть в военные действия другие государства, прежде всего, участников ОДКБ, оперируя соответствующими статьями договора. Армянских политиков не волнует то, что это может привести к глобальной войне между Россией – членом ОДКБ и Турцией – членом НАТО, и, соответственно, началу горячего конфликта двух ядерных блоков. В-третьих, то, что ракеты сейчас падают и на территорию Дагестана, и на территорию Ирана, говорит о крайне низкой боеготовности армянских вооруженных сил. Здесь можно говорить и о плохой организованности и управляемости текущими процессами. Есть несколько координационных центров, несколько сил влияния с армянской стороны, не все они готовы подчиняться официальному Еревану. И здесь можно говорить и о провокациях на более низком уровне. Возможно и такое".

Солонников подчеркивает, что Азербайджан прекрасно понимает провокационный характер таких обстрелов и истинные цели их организаторов: ""Мы отвечаем им на поле боя" - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И это очень точная позиция. Россия тоже полностью осознает провокационность таких действий и готова отличать фейк-ньюс, направленные на втягивание её в конфликт, от реальной объективной информации".

Говоря о привлечении виновных к международному суду, эксперт отметил, что сперва должны прекратиться военные действия: "Возможно, по итогам нынешнего противостояния будут серьезные перемены в нынешнем армянском руководстве, и уже в самой Армении пойдут процессы, направленные против её сегодняшних лидеров. Возможно, будет международное разбирательство всех обстоятельств и причин, вызвавших жертвы среди мирного населения, поиск отдававших соответствующие приказы и их выполнявших. В любом случае, сперва должны прекратиться военные действия, к чему российская сторона неоднократно призывала".

(Автор: Джани Бабаева)