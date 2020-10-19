Aзербайджанцы, проживающие в США, потребовали справедливости от CNN

БАКУ/Trend/ - По инициативе азербайджанской общины в городе Атланта штата Джорджия Соединенных Штатов Америки перед штаб-квартирой CNN состоялась акция в знак протеста против обстрела мирного населения и гражданской инфраструктуры в результате очередного ракетного удара вооруженных сил Армении по второму по величине азербайджанскому городу Гянджа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В акции, наряду с Атлантой, участвовали также азербайджанцы, проживающие в американских штатах Вирджиния, Алабама, Северная Каролина. Выступавшие на мероприятии расценили гибель и ранение большого числа гражданских лиц в результате кровавых террористических актов, учиненных армянской армией, как военное преступление, направленное против человечности. B то же время участники акции потребовали у CNN быть справедливым при распространении информации о террористических актах, совершенных захватнической Арменией против мирного населения в азербайджанских городах Гянджа и Мингячевир, в том числе в различных районах.

В мероприятии, наряду с азербайджанской общиной в США, также приняли участие представители общины турок-ахыска и казахской общины. На акции, на которой развевались флаги Азербайджана, Турции и Казахстана, были озвучены такие лозунги, как “Помолись за Гянджу”, “Остановите армянскую агрессию”, “CNN, говори правду”, “CNN, будь справедлив, не отрицай армянской агрессии”, "Остановите армянский террор!", "Карабах – это Азербайджан!" и другие.