ВС Армении пополняют свои ряды террористами из разных стран - эксперт турецкого Фонда SETA

БАКУ/Trend/ - ВС Армении, которые теряют живую силу и военную технику, пополняют свои ряды террористами из разных стран. Об этом сказал Trend эксперт турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Джан Аджун.

Он отметил, что заявления некоторых СМИ о том, что якобы через Турцию в Азербайджан направляются боевики из ряда арабских стран - полная чушь.

«Армия Азербайджана модернизированная, почти как турецкая армия, и не нуждается в какой либо поддержке извне»- сказал Аджун.

По его словам, всем известно, что именно Армения перебрасывает террористов на оккупированные территории Азербайджана.

«В Нагорном Карабахе против ВС Азербайджана на стороне Армении воюет батальон террориста Нубара Озаняна, который являлся членом сирийского крыла РПК / YPG. Кроме этого, Армения перебрасывает террористов на оккупированные территории Азербайджана из иракского Синджара и это реальная угроза для региона», - сказал он.

Аджун отметил что, мировое сообщество на все это закрывает глаза.

«К большому сожалению, сопредседатели Минсской группы ОБСЕ также не смоли сохранить свой нейтралитет и заняли позицию Армении»,- сказал он.

По мнению Аджун, у каждой из этих стран есть свои интересы и мотивация.

По мнению Аджун, в западных странах велико влияние армянского лобби и тюркофобии и данные страны действуют исходя из этого.

«Именно потому, что эти страны фактически закрывают глаза на нарушения режима прекращения огня со стороны Армении, гибнут мирные жители Азербайджана», - отметил он.

Отметим, что в результате армянской агрессии против Азербайджана с 27-го сентября по 17-ое октября погибли 60 мирных жителей, 271 человек получил ранения. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения.