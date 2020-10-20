Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика

Несмотря на многолетнюю оккупационную политику Армении на Южном Кавказе и недавние столкновения в связи с Нагорно-Карабахским регионом, поражение является одной из многих угроз для Армении, правительство которой, как видно, упустило свой шанс.

Демографические показатели Армении на сегодняшний день.

Одной из самых тревожных угроз, которая стоит перед Арменией – это ее нынешние демографические проблемы и их долгосрочные последствия. Глубокие демографические проблемы в Армении подтверждаются очевидными свидетельствами. Согласно последним данным Всемирного банка, начиная с 1990 года, нынешнее население Армении постоянно сокращается. Население составляет около 2,9 миллионов человек, коэффициент рождаемости равен приблизительно 1,6, что намного ниже уровня воспроизводства, а численность населения медленно сокращается. Исполнительный представитель Фонда народонаселения ООН Цовинар Арутюнян ранее заявлял, что Армения уже достигла демографического кризиса и постепенно приближается к депопуляции, то есть к стадии, когда уровень смертности может превысить уровень рождаемости. Этот процесс идет, пока вы читаете данную статью. Уровень смертности превышает рождаемость по всей стране (Civilnet.am). По мнению экспертов, во многом это связано с тем, что сейчас поколение, родившееся в Армении в 1990-х годах, вступает в возраст вступления в брак. Соответственно, поколение 1990-х на 40 процентов меньше тех, которые родились в 1980-х. А это сейчас существенно влияет на количество браков и рождаемость. Помимо этого, более 25% поколения 1990-х годов эмигрировало из Армении. «Мы не должны забывать о миграции. Армению покинуло более миллиона человек», - отмечал Цовинар Арутюнян.

Недавний анализ показывает, что с момента обретения независимости в сентябре 1991 года самый высокий показатель численности населения Армении пришелся на 1992 год - 3,63 миллиона человек, если сравнить с 3,57 миллионом, зарегистрированным годом ранее. Довольно резкое снижение произошло в период с 1993 по 1995 год, когда количество жителей Армении упало до 3,26 миллионов человек. С тех пор населения неуклонно продолжало сокращаться до 2,957 миллионов в 2020 году. Однако следует отметить, что зарегистрированное население включает и тех, кто живет за границей преимущественную часть текущего года. Таким образом, большое количество трудовых мигрантов, работающих в России, которые в основном возвращаются в Армению на несколько недель зимой, по-прежнему учитываются в статистике, отражающей численность зарегистрированного населения. Согласно некоторым оценкам, в период с 1991 по 2019 год 1,12 миллиона армян - около 31 процента населения, де-факто эмигрировали, хотя многие из них до сих пор числятся официально зарегистрированными в Армении. По данным Статистического комитета Армении, если в 1992 году в Армении было зарегистрировано 3,633 миллиона человек, то в 2019 году этот показатель уменьшился на 668 тысяч человек. Опираясь на свои последние демографические данные, Комитет заявляет, что численность населения Армении начала сокращаться с 1992 года, но достигла рекордно низкого уровня - 2.965 миллионов человек, в 2019 году. Количество людей, покидающих Армению, с каждым годом увеличивается. В результате массовой эмиграции и тяжелых социально-экономических условий страна теряет население с момента начала нагорно-карабахского конфликта с Азербайджаном и оккупации территорий Азербайджана в начале 1990-х годов, за которой последовала экономическая деградация страны.

Факторы, стоящие за депопуляцией в Армении.

Армянские демографы бьют тревогу о том, что у страны есть серьезные проблемы в трех основных областях, отражающих демографическую ситуацию: рождаемость, миграция и старение населения.

На протяжении десятилетий эмиграция была для Армении серьезной проблемой. Дело в том, что параллельно со снижением рождаемости растет уровень миграции. Исходя из официальных данных (Hetq.am) Статистического комитета, в результате возрастающей эмиграции армян из Армении в течение 28 лет после обретения независимости (1992-2019 гг.) сумма разницы между количеством иммигрантов, переселившихся в Армению, и эмигрантов, покинувших свою страну, составляет минус 1 миллион 120 тысяч человек (разница между приехавшими и уехавшими). На начало 1991 года — это около 31% де-юре населения Армении (3 миллиона 575 тысяч). «Эмиграция оставила тяжелый след в Армении, потому что люди репродуктивного возраста покинули страну», - говорит Артак Маркосян, начальник департамента демографии Министерства по труду и социальным вопросам.

По мнению армянских экспертов, к преобладающей часть эмигрантов из Армении относятся люди трудоспособного и репродуктивного возраста, что следственно приводит к увеличению доли пожилого населения. Демографический баланс среди людей в возрасте 20-40 лет искажен: 60 тысяч мужчин отсутствуют в стране. Основная причина заключается в эмиграции. Авторы книги «Социальные последствия эмиграции и миграции из сельской местности в города в Центральной и Восточной Европе: Армения» Эгине Манасян и Геворк Погосян изображают Армению как стареющее общество, заявляя, что широкомасштабная эмиграция из Армении привела к ряду негативных последствий, таких как гендерный дисбаланс, снижение рождаемости и т. д.

Резкое сокращение численности населения в начале 1990-х годов можно объяснить сочетанием экономического спада вследствие распада Советского Союза и войны в Карабахе, которая, помимо увеличения показателей смертности, стимулировала эмиграцию среди тех, кто хотел избежать обязательной военной службы. Впоследствии, в середине 1990-х годов, призывники, как правило, должны были служить в вооруженных силах в течение 18 месяцев, в то время как те, кто отсрочил обучение, чтобы получить университетское образование, по-прежнему должны были служить в течение 12 месяцев; к 1998 году, однако, из-за сокращения числа потенциальных призывников эти сроки уже пришлось увеличить до 24 и 18 месяцев соответственно. А вскоре после этого служба в армии перешла на всеобщий и обязательный 24-месячный срок. В конце 2017 года бывший президент Армении Серж Саргсян подписал закон о том, что любой студент университета, претендующий на отсрочку от призыва, должен подписать контракт, чтобы в дальнейшем служить в армии в течение 36 месяцев (трех лет). Закон был встречен протестами среди студентов («Армянский еженедельник», 15 ноября 2017 г.), в результате чего тысячи людей покинули страну.

Цовинар Арутюнян, помощник представителя Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Армении, сказал, что, согласно опросу, проведенному в 2017 году, пары в Армении заявляют о желании иметь троих детей, но в итоге они заводят либо одного либо двоих. По данным Всемирного банка, в 2019 году коэффициент рождаемости в Армении составил 1,6 рождения на одну женщину. Более того, молодым мужчинам и женщинам в Армении не хватает уверенности для того, чтобы вступить в брак и взять ответственность за свои семьи. В результате, помимо эмиграции дополнительная причина, стоящая за депопуляцией страны заключается не только в людях, не думающих о рождении третьего или четвертого ребенка, но в первую очередь в нежелании создавать семью. А основная причина данной ситуации лежит в тяжелом социально-экономическом положении Армении.

Местные эксперты подтверждают, что в нынешней социально-экономической ситуации молодые люди в Армении не могут создать семью, а, став супружеской парой, не планируют заводить детей, что связано с социальными проблемами. В последние годы количество браков в Армении сокращается, а количество разводов растет. Молодые пары утверждают, что при нынешней зарплате содержать семью очень тяжело, не говоря уже о воспитании детей.

Сегодня Армения является социально уязвимой, о чем свидетельствует уровень жизни населения, социальное благополучие, уровень развития и многие другие показатели. Анализируя статистику, видно, что минимальная и средняя заработная плата в Армении самые низкие в регионе. Не секрет и то, что в Армении широко распространена бедность. Итак, согласно Индексу целей устойчивого развития ООН, количество людей, живущих в Армении с дневным доходом менее 1,9 долларов США, составляет 0,7 процента, а количество людей с дневным доходом меньше 3,2 доллара составляет 6,5 процента. Среди молодежи высок уровень безработицы, и немногие решаются на вступление в брак. Таким образом, среди эмигрантов многие сомневаются, что когда-либо вернутся на родину. «Вопрос создания рабочих мест в Армении остается проблемным. Еревану предстоит трудный путь». - говорит Армен Григорян, соучредитель и вице-президент Ереванского Центра политических исследований и научный сотрудник Евразийской демократической сети безопасности.

Более того, на протяжении десятилетий армянское военно-политическое правительство не признавало свою оккупационную политику в качестве основной угрозы национальной безопасности и причиной демографического кризиса в Армении. Последней иллюстрацией этого отрицания является то, что, несмотря на кризис 2020 года на фоне пандемии, 27 сентября вооруженные силы армянского правительства Армении нарушили международное право и начали широкомасштабное нападение на Азербайджан с целью расширения географии оккупации. Но на этот раз для Армении, намеренно втянувшей свой народ в войну за признанные территории Азербайджана, все не складывается хорошо, поскольку противоположная сторона продемонстрировала адекватную реакцию.

В современном мире принято считать, что государство не может существовать только с обещаниями великого будущего для «древних» людей. Населению нужно дать жить нормально, иначе люди будут уезжать в другие страны, а те, кто останется, не рискнут заводить детей в должной мере для пополнения населения. Неудивительно, что число бедных в Армении растет и что очень немногие позволяют себе иметь детей в условиях оккупационной политики экономикой в условиях кризиса.

Попытки правительства обратить вспять демографический кризис

Армянские демографы забили тревогу и правительству пришлось отреагировать. Правительство встревожено и на протяжении десятилетий предприняло несколько инициатив. Но насколько эти действия были практичными? В самом деле, были ли они вообще эффективны?

Правительство Армении выдвигало различные планы в надежде обратить вспять депопуляцию страны. Одним из таких планов была знаменитая «грандиозная репатриация», включая иммиграцию этнических армян из «традиционных» диаспор.

Иммиграция стимулировалась и другим подходом - законами, принятыми несколькими следующими друг за другом кабинетами министров, согласно которым возвращающиеся молодые мигранты освобождались от уголовной ответственности, если они присоединялись к армии, в то время как лица старше 27 лет, более не подлежащие призыву, могли до 1 января 2020 года сделать оплату в несколько тысяч долларов для освобождения от службы (Azatutyun.am). Однако нового закона для продлении этого принято не было, поэтому после истечения срока действия упомянутого закона вышеописанная процедура уже не позволяла никого освобождать от уголовной ответственности.

Ожидалось, что дополнительными мерами по предотвращению депопуляции, направленными против пагубных тенденций, станут создание более крупных семей и возвращение в страну тех, кто недавно покинул ее. Считалось, что большой приток армян из других стран, например, из Сирии, будет способствовать изменениям. Однако попытки правительства Армении поселить их в основном на оккупированных территориях Азербайджана явно не увенчались успехом. Эти действия были осуждены международным сообществом так как они явно нарушали основные правила Женевской конвенции. К этому относились и самые последние поселения сирийских армян в оккупированном Нагорном Карабахе и 7 прилегающих районах. Все эти действия вызвали громкий протест азербайджанской стороны. Существует также твердое убеждение, что многие из переселенных семей являются членами террористических групп.

Программа репатриации премьер-министра Армении Никола Пашиняна была введена, чтобы заполнить пробелы, образованные армянами диаспоры, предлагая им многочисленные льготы перед местными жителями. Но специалисты сомневаются в его целесообразности, даже несмотря на многочисленные преимущества. Более того, граждане Армении с почти 50-процентной бедностью вряд ли поймут свои власти, которые предоставляют возвращающимся льготы с приемлемым социальным положением, о каких местные жители даже и не мечтали. Кроме того, сегодня общины армянской диаспоры со всего мира, которые предположительно процветают в странах своего проживания, не предлагают никаких гарантий касательно репатриации в Армению или даже тесных связей со страной, которую их родители решили покинуть.

Также было бы справедливо отметить уровень расизма властей Армении. По статистике, почти 99% населения Армении - этнические армяне. Лишь очень небольшой процент составляют курды-езиды, русские, украинцы, ассирийцы и другие, большинство из которых являются супругами этнических армян. Для сравнения, в каждой другой стране региона более десятка этнических групп, включая армян живут вместе в мире и спокойствии. Ссылаясь на данную информацию с азербайджанской стороны, в настоящее время за пределами оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана в Баку и других частях страны проживает более 35 тысяч армян, которые являются полноправными гражданами этой страны. Судя по всему, никто из них возвращаться в Армению не собирается. Это ставит под вопрос расистскую политику правительства Армении. Для сравнения, количество азербайджанцев, проживающих в Армении и оккупированном Нагорном Карабахе с 7 прилегающими районами, составляет - 0 (ноль). Армянские вооруженные силы провели этническую чистку на этих территориях. Результат здесь сводится к терпимости. Как сообщается представителям других национальностей, им приходится трудно жить в Армении. Их по утверждению заставляют бороться и в конечном итоге вынуждают уйти. Судя по всему, даже армяне, рожденные в других странах, также сталкиваются с расизмом в Армении. «Терпимость» - это недооцененный демографический фактор Армении, который расистское правительство, возможно, предпочло бы изгнать.

Трудно даже предположить, что призыв премьер-министра Никол Пашиняна к созданию Совета по демографическому улучшению и четыре программы, разработанные Министерством труда и социальных вопросов для улучшения демографической ситуации, могут привести к каким-либо позитивным событиям, не говоря уже о том, чтобы обратить вспять процесс депопуляции, в ближайшие десятилетия. Первые 30 лет независимости и десятилетия продолжающегося нагорно-карабахского конфликта привели к демографическому кризису, столь глубокому и продолжительному, что неясно, можно ли сегодня что-нибудь сделать, чтобы исправить его. Возникающие в результате проблемы национальной безопасности для Армении настолько серьезны, что могут поставить под угрозу жизнеспособность страны в течение следующих 30 лет. С растущим числом эмиграции, отсутствием демографической стратегии на десятилетия, авантюристическим лидерством, популистской пропагандой и озабоченностью народа экономическим положением страны, было бы справедливо согласиться с армянскими экспертами, которые бьют тревогу, предупреждая, что через несколько десятилетий само существование армян может оказаться под угрозой, и за это должно нести ответственность правительство Армении. В противном случае депопуляция оставит Армению без армян в ней.

Живой щит для политики и Последствия демографического кризиса

Демографический кризис в Армении уже стал проявлять свои будущие последствия. Очевидно, что они будут ужасны для армянской государственности. Демографический кризис - это неизбежный фактор, который не может не сказаться и на боеспособности вооруженных сил Армении. Демографический и социальный кризис в Армении привел к падению уровня боевой подготовки солдат. Между тем с начала нагорно-карабахского конфликта прошло целое поколение, и мы видим резкое сокращение набора солдат в вооруженные силы Армении. Нынешние бои в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе и прилегающих к нему регионах наносят тяжелый урон психологии и энтузиазму армии, деморализуя солдат. Что же касается армян диаспоры, то тут можно сказать, что в разы легче транслировать и распространять громкий патриотизм на тысячи миль, и подобно правительству Армении, которое тащит свой народ, чтобы сформировать живой щит для своих политиков в борьбе за территории других стран. Правительство Армении десятилетиями пытается закрепить эту идеологию. Однако порядочные люди достаточно умны, чтобы увидеть реальность, они готовы умереть для защиты Армении и армянского народа, но они не хотят умирать на чьих-то территориях.

Несмотря на это, правительство Армении намеренно подтягивает свой народ к краю рычага, чтобы накачать кислородом то, что осталось от его правящей власти. Премьер-министр Армении отчаянно использует всевозможные деликатные, этнические и нездоровые патриотические призывы для оправдания своих радикальных действий, одновременно используя армянский народ в качестве живого щита своей власти, сознательно затаскивая свой народ на смерть, совершая военное преступление со своим военно-политическим режимом. Премьер-министр Армении имел смелость запретить мужчинам покидать страну, чтобы никто не смог избежать стать частью живого щита властей. Предприятиям и отраслям в Армении уже не хватает человеческих ресурсов для нормального функционирования. Помимо военных действий, очень трудно сказать, думает ли правительство Армении об их экономических обстоятельствах и последствиях. Что касается ресурсов, то правительство знает, что без вмешательства третьих сторон реальность диктует следующее: правительство не может позволить себе вести войну против международного права.

Действия правительства, выходящие за рамки интересов безопасности своего народа, заставляют армянский народ пересматривать обстоятельства на фоне текущих событий - независимо от того, кто и что на самом деле представляет угрозу для его безопасности.

Армения, десятилетиями управлявшаяся полевыми командирами, понесла большие потери, как в экономическом, так и в демографическом плане, в первую очередь из-за своей политики оккупации. Это лишило армянский народ возможности развития, прославления и всех благ, и преимуществ, которые может предложить регион. В результате Армения была исключена из крупных глобальных проектов региона. Несмотря на то, что Армения предлагает стратегическое географическое положение, проекты стоимостью в миллиарды долларов обходят страну стороной из-за ее пути управления.

Российский эксперт Евгений Михайлов считает, что Армения столкнулась с катастрофическими последствиями депопуляции именно из-за недальновидной политики и из-за того, что она приобрела статус агрессора и оккупанта по отношению ко всем своими соседям. «Какая ирония ... Ереван требует признания геноцида, а сами армяне едут работать и учиться в Турцию. Это истинная реализация намерений армянского истеблишмента. Эскалация ненависти к соседям не совсем сработала. Простые армяне все понимают и делают выводы, противоречащие официальной линии», - отметил он. Российский политолог указал на то, что, видимо, армянский политический истеблишмент демонстрирует невежество по отношению к народу, что в конечном итоге приведет к коллапсу, если ничего не изменится.

Следующая перепись населения в Армении состоится в октябре 2020 года. Вслед за хронологией нынешней демографической ситуации и в ходе ожесточенной борьбы, которую Армения ведет на территории Азербайджана, довольно трудно надеяться на позитивные изменения в демографической политике страны.

Геополитическая реальность современного мира диктует, что ключ к любому позитивному социально-экономическую развитию Армении лежит в мире в регионе. В этой ситуации кажется, что мир в регионе может быть достигнут только путем вывода армянских вооруженных сил из Азербайджана и начала построения прочных хороших отношений. Возможно, только тогда любые попытки правительства и институтов Армении обратить вспять кризис депопуляции и улучшить социально-экономическое благосостояние смогут ощутимо отразиться на демографии страны и принести пользу как Армении, так и региону. В любом случае, для правительства Армении и армянского народа настало критически важное время сделать правильный выбор. В современную эпоху второй шанс выпадает не так часто.