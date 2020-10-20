Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе
БАКУ/Trend/ - Армения обнародовала новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе по данным на 20 октября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Армянские военнослужащие, погибшие в Нагорном Карабахе:
Айвазян Арам Нверович, 1997 г.р.
Сагателян Артем Гамлетович, 2001 г.р.
Геворкян Давид Арсенович, 2001 г.р.
Хачатрян Гагик Варужанович, 2000 г.р.
Шашикян Тигран Апетнакович, 2000 г.р.
Авдалян Левон Робертович, 1995 г.р.
Саакян Севак Генрихович, 2001 г.р.
Ханумян Арам Герасимович, 2000 г.р.
Акопян Левон Артемович, 2000 г.р.
Закарян Грачик Рубикович, 1997 г.р.
Ерканян Сено Шагенович, 2001 г.р.
Акопян Саркис Акопович, 2001 г.р.
Ованнисян Эдмон Унанович, 2001 г.р.
Давтян Григор Варданович, 2000 г.р.
Левонян Арнольд Рудикович, 2000 г.р.
Варданян Гарегин Геворкович, 2001 г.р.
Карапетян Ваге Арменович, 2001 г.р.
Геворков Юрий Николаевич, 1985 г.р.
Арутюнян Рудик Фрунзович, 1982 г.р.
Даниелян Эдуард Гарникович, 1983 г.р.
Манасян Арсен Львович, 1999 г.р.
Папян Арам Грачикович, 1973 г.р.
Оганян Арман Маисикович, 1996 г.р.
Саркисян Вачаган Айкович, 1990 г.р.
Гаспарян Рубен Аветикович, 1988 г.р.
Галстян Армен Андраникович, 1998 г.р.
Оганян Юрий Самсонович, 1998 г.р.
Исраелян Карен Зоравикович, 1990 г.р.
Арутюнян Давид Вазгенович, 1989 г.р.
Сафарян Фурман Валерикович, 1978 г.р.
Айрапетян Карен Вардгесович, 1979 г.р.
Григорян Армен Григорьевич, 1992 г.р.
Товмасян Оксен Хачатурович, 1979 г.р.
Бабаян Нарек Ашотович, 1996 г.р.
Степанян Карен Рубикович, 1979 г.р.
Бабаян Андраник Манасерович, 1986 г.р.
Габриелян Давид Мгерович, 1989 г.р.
Аршакян Айк Арамович, 2001 г.р.
Сарьян Эрик Артакович, 2002 г.р.
Антонян Карапет Ованнесович, 2000 г.р.
Аветян Размик Арсенович, 2000 г.р.
Акопян Давид Арменович, 2002 г.р.
Хачатрян Арман Хачатурович, 2001 г.р.
Общее число погибших армянских военнослужащих составило 772.