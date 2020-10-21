БАКУ /Trend/ - В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных, отбывающих длительные сроки наказания за совершение особо опасных преступлений.

Как сообщает Trend со ссылкой на «Вестник Кавказа», об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В ряде армянских Telegram-каналов появилась информация о формировании отрядов смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок в Армении за совершение особо опасных преступлений", - написал военный эксперт.

По его словам, их планируется отправлять на те участки фронта, где идут наиболее ожесточенные бои. "Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заград-отряды в тылу армянских войск, чтобы те не отступали", - подытожил Игорь Коротченко.

Об этом также пишет и портал Smi6.ru, ссылаясь на армянские СМИ.

По мнению армянских комментаторов , такие "отряды смертников" в борьбе против высокотехнологичной азербайджанской армии, которая ведет в основном бесконтактную войну с использованием большого количества дронов, не будут иметь должного эффекта, а потому предложено их задействовать в борьбе "за правое дело" в странах, которые не поддержали Ереван в войне в Нагорном Карабахе.

Первом делом, "акты возмездия", как это называют в среде армянских националистов, решено провести в Турции и в России. Националисты из партии "Дашнакцутюн" недовольны решением Москвы, которая выбрала максимально нейтральную позицию в Карабахской войне.

Отметим, что у разношерстной армянской диаспоры по всему миру имеется большой опыт по реализации политики устрашения посредством терактов. Так было в 1977 году, когда армянская молодежь устроила в Москве тройной теракт, взорвав московское метро, на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская», продуктовый магазин № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка) и продовольственный магазин № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек, 37 были ранены. Причиной тому были требования о независимости Армении от Советского Союза. Помимо прочего, десятки терактов были совершены в Европе, жертвами которых стали в основном турецкие дипломаты.