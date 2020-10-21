Победное шествие азербайджанской армии - реальное разрешение карабахского конфликта, которое выгодно всем сторонам - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Есть резолюции, которые четко говорят о международно признанных границах Азербайджана, а Армению обязывают освободить оккупированную территорию.

Об этом в среду Trend сказал глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов.

"Международное право так устроено, что при нахождении консенсуса пять постоянных членов Совета Безопасности ООН фактически могут установить любые порядки в любой стране. По поводу Нагорного Карабаха ситуация сложилась очень странная. С одной стороны, компромисс был найден. Россия, Франция и США даже вошли в Минскую группу. Есть резолюции, которые четко говорят о международно признанных границах Азербайджана, а Армению обязали освободить оккупированную территорию. Но силовой механизм принуждения к этому не прописали, тем самым фактически отложив проблему в долгий ящик. Мол, документ мы приняли, а дальше как хотите, это не наша проблема. Ничего нет удивительного в том, что армянская сторона не спешила выполнять требования ООН. Ведь пока земли Азербайджана под оккупацией, можно торговаться с совершенно иных позиций", - отмечает он.

Российский политолог подчеркивает, что сейчас, похоже, ситуация все-таки сдвинулась с мертвой точки именно благодаря азербайджанской армии.

"Сейчас появилась реальная возможность решить проблему Нагорного Карабаха. Если территория будет освобождена, то это будет совершенно иная ситуация. Ереван будет вынужден реально договариваться об урегулировании конфликта, а не устраивать политические торги до бесконечности", - добавил глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития.

Андрей Иванов подчеркнул, что разрешение нагорно-карабахского конфликта выгодно абсолютно всем сторонам, и открывает для России возможности развивать экономические и гуманитарные проекты на Южном Кавказе.

"Одновременно открывается и возможность для России развивать экономические и гуманитарные проекты на Южном Кавказе. Для Армении даже появится возможность наладить отношения с Турцией. К тому же армянским политикам придется не кричать о каких-то выдуманных бедах армянского народа, а мыслить более прагматично. От этого, безусловно, выиграет простой армянский народ. То есть победное шествие азербайджанской армии это реальное разрешение конфликта и выгодно абсолютно всем сторонам. Включая и Армению, что важно подчеркнуть", - сказал политолог.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)