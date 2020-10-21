В Израиле почтена память жертв гянджинского террора (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе Международной ассоциации Израиль-Азербайджан (АзИз) была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за обеспечение территориальной целостности нашей страны, а также граждан, погибших во время гянджинского террора, сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

На организованной перед синагогой церемонии, которую вел раввин Рав Шмуэль Симантов, были прочитаны молитвы за упокой души наших шехидов.

Встретившись в синагоге, наши соотечественники в Израиле с большим почтением и искренне просили Всевышнего о том, чтобы война поскорее закончилась, чтобы не было человеческих жертв, чтобы наши земли были освобождены от врага, чтобы наши солдаты, как можно скорее, вернулись домой живыми и здоровыми, чтобы была обеспечена территориальная целостность Азербайджана.