Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия - президент России

Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашими друзьями.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100 процентов, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия",- сказал В.Путин.