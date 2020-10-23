В ООН прокомментировали предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - В ООН поддерживают любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и способствующие возобновлению переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе журналистов предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США Майком Помпео.

Стефан Дюжаррик напомнил, что с начала обострения конфликта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживал контакты с главами внешнеполитических ведомств обеих стран.

В ООН неоднократно призывали обе стороны остановить кровопролитие и возобновить переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы – России, США и Франции. Встреча в Вашингтоне будет проходить при участии одного из сопредседателей, отметил Дюжаррик.