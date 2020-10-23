Бельгийские медиа пишут о справедливой позиции Азербайджана в карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - На бельгийском портале "belcikaaydinhaber.com" опубликована статья преподавателя кафедры международных связей Университета Абу-Даби, исследователя, журналистки Шахризад Сулейман под заголовком "Истинное лицо Армении и Карабах – это Азербайджан!".

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В статье повествуется о кровавых преступлениях, совершенных армянами против тюрков за последние 200 лет, их необоснованных территориальных притязаниях. Отмечается, что почти 30 лет страна-агрессор Армения удерживает под оккупацией историческую территорию Азербайджана – Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему 7 районов.

Автор подчеркивает, что оккупационная армянская армия, терпя поражение на фронте в боях с освободительной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в отместку обстреливает мирные азербайджанские города, находящиеся вдалеке от фронта. Так, ракетным обстрелам подверглись города Гянджа, Мингячевир, Шамкирский, Тертерский, Бардинский и другие районы страны, расположенные за пределами фронтовой зоны. Констатируется, что в результате ракетной атаки Армении были разрушены многоквартирные здания в Гяндже, погибли 24 мирных жителя, есть множество раненых, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке

http://www.belcikaaydinhaber.com/?act=show&code=detail&id=20620