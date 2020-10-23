Армяне угрожают убийством руководству французского телеканала (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армянская община в социальных сетях обрушила шквал оскорблений и угроз в адрес французского телеканала TF1 и его корреспондента.

Как передает в пятницу Trend, после показа репортажа о боях в Нагорном Карабахе в новостях "Время 20:00" армянская община обрушила шквал оскорблений и угроз в адрес журналистки Лизерон Будул. Сопредседатель совета армянский организаций Франции Папазян призвал к массовым протестам против TF1.

Озвучены призывы бойкотировать телеканал, провести митинги перед его офисом. Даже есть те, кто предлагают убить журналистку. После массовых угроз телеканал убрал с сайта ссылку на репортаж. Несмотря на это, протесты против телеканала продолжаются. Дело дошло до того, что некоторые пишут о необходимости обезглавливания руководства телеканала TF1.