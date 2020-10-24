Aрмения должна положить конец атакам на территорию Азербайджана и незаконной оккупации ее земель. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

Кроме того, Армения должна выслать обратно террористов и наемников для обеспечения мира и стабильности в регионе, отмечено в сообщении.

В ведомстве также предоставили информацию об антитеррористических операциях сил безопасности Турции.

В прошлом месяце в ходе операций нейтрализованы 119 террористов, в том числе 66 за пределами страны, говорится в сообщении.