Надежды Армении на то, что Россия окажет ей помощь в противостоянии с Азербайджаном - обречены на провал - эксперт

БАКУ/ Trend/ - Руководство России четко дает понять, что пока ситуация касается только Нагорного Карабаха – общепризнанной территории Азербайджана, Россия в этот конфликт не будет вмешиваться.

Об этом сказал в субботу Trend доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, комментируя заявление президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" о том, что "такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно".

Эксперт отмечает, что заявление Владимира Путина свидетельствует о том, что все надежды Армении на то, что Россия окажет ей помощь в противостоянии с Азербайджаном - обречены на провал.

"Считаю, даже если предположить, что Азербайджан начнет наносить удары по легитимным целям на территории Армении [в ответ на обстрел своих территорий], все равно Россия не будет открыто вмешиваться в это противостояние на стороне Армении. Все прекрасно понимают, что очаг напряженности создан режимом Пашиняна и разрешение этого конфликта, к сожалению, теперь уже только силовым путем приведет к установлению относительного мира в регионе", - добавил Ниязов.

(Автор: Джани Бабаева.)