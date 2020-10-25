"Весь личный состав подразделения обладает высоким боевым духом" - азербайджанский лейтенант (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - "Лейтенант Атаев Шамхал Джалил оглу, я горжусь тем, что участвую в освобождении наших земель".

Как сообщает Trend, об этом лейтенант сказал в видеообращении, распространенном Министерством обороны. Он сказал, что весь личный состав подразделения обладает высоким боевым духом: "Наши подразделения уничтожили бронетехнику, живую силу и долговременные инженерные сооружения противника. Как сказал Верховный главнокомандующий, Карабах - это Азербайджан!", - подчеркнул лейтенант.