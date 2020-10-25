Азербайджанские НПО обратились в соответствующие международные структуры в связи с привлечением Арменией детей к военным действиям

БАКУ /Trend/ - Действующие в Азербайджане неправительственные организации обратились к исполнительному директору ЮНИСЕФ, председателю Правления Международной организации по спасению детей, президенту Международного бюро по правам ребенка, президенту Международных детских деревень SOS, исполнительному директору Глобального фонда для детей в связи с использованием Арменией на войне детей, не достигших 15-летнего возраста.

Trend представляет обращение:

Мы, НПО, защищающие права детей в Азербайджане, обращаемся к вам с чувством большого беспокойства.

Сообщаем для сведения, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана с 27 сентября обстановка в регионе достигла высшего предела напряжённости, возобновлены военные операции. В результате серии ракетных обстрелов вооруженных сил Армении городов и районов Азербайджана погибли 65 гражданских лиц, 10 из которых - дети, свыше 300 человек ранены. К сожалению, Армения продолжает совершать военные преступления.

Военно-политическое руководство агрессорской Армении, грубо нарушая международные нормы и принципы, и сегодня совершает очередное преступление, вовлекая в военные операции против Азербайджана детей, не достигших 15-ти лет. Посредством предлагаемого вам линка вы можете увидеть ребенка, привлекаемого к боевым действиям(https://youtu.be/e12mWOJPySM).

Хотим отметить, что вовлекая детей до 15-ти лет к военным операциям, армянская сторона не только грубо нарушает соответствующий пункт Женевской Конвенции, но и статью 38 Конвенции о правах детей, принятой на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года.

Так, Конвенция призывает государства-участников к серьезному соблюдению международных правовых норм в связи с правами детей во время вооруженных конфликтов, в частности запрещает непосредственное участие в военных операциях лиц, не достигших 15-ти лет, и приглашает к принятию всех мер в связи с этим.

Однако открытое вовлечение Арменией детей к военным операциям ещё раз показывает, что государство-агрессор не уважает никакие международные правовые принципы и не выполняет собственные международные обязательства.

Поэтому мы, НПО, занимающиеся защитой прав детей, обращаемся к вам с призывом дать верную оценку противоречащим международному праву действиям Армении, и прекратить привлекать детей к военным операциям.

Обращение подписали 44 НПО.