Этнический русский погиб в битве за освобождение азербайджанских земель от оккупации Армении

БАКУ /Trend/ - Этнический русский солдат Солнцев Дмитрий Александрович погиб в битве за освобождение азербайджанских земель от оккупации Армении.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

"Отважный сын Азербайджана - солдат Солнцев Дмитрий Александрович погиб в битве за освобождение наших земель от оккупации Армении. Ему было 25 лет. Как этнический русский он был гордым гражданином мультикультурного Азербайджана.

Покойся с миром Дорогой Дмитрий!", - написал Гаджиев.