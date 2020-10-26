Армянские ВС подвергают артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 26 октября в 08:05 Вооруженные силы Армении нарушили новое гуманитарное прекращение огня и со стороны Лачина подвергают артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района.
Как передает Trend, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
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